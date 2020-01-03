Что бы там ни говорила статистика Passmark и MindFactory, доля AMD в настольном сегменте процессорного рынка далека от сорока процентов. В глобальном масштабе, по состоянию на конец третьего квартала прошлого года, около 18% продаваемых новых процессоров несли на себе логотип AMD. Если верить аналитикам Nomura Instinet, в этом году у AMD есть все шансы продолжить укрепление рыночных позиций.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

По мнению авторов прогноза, этому будет способствовать расширение ассортимента процессоров, выпускаемых не только по 7-нм технологии, но и по более совершенной «7-нм+». Во всяком случае, до конца года должны появиться настольные процессоры, выпускаемые по второму поколению 7-нм технологии. Аналитики предвосхищают появление 7-нм мобильных процессоров AMD и новых графических процессоров этой марки. Всё это позволит AMD, по мнению авторов прогноза, увеличить долю в настольном сегменте процессорного рынка до 20-25% к концу текущего года.