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Глава AMD предвкушает анонс новинок 2020 года

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Известно, что в американской культуре Новый год является менее значимым праздником, чем Рождество, отмечаемое неделей раньше. Тем не менее, у американцев принято поздравлять друг друга и с Новым годом, желая всего самого наилучшего в новом деловом периоде. Подобной традиции следует и глава AMD Лиза Су (Lisa Su), использующая личную страницу в Twitter для подведения итогов минувшего, юбилейного для компании года.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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Начнём с того, что Лиза Су старательно собрала в одной экспозиции коробки от продуктов, представленных AMD в 2019 году, разбавив коллекцию милым фанатским медвежонком. Вся эта композиция была собрана только лишь для того, чтобы пообещать ценителям марки ещё более волнующие премьеры в наступившем 2020 году.

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