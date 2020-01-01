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Blackview подвела итоги 2019 года

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Китайская компания Blackview решила подвести итоги 2019 года для себя. За прошедшие 12 месяцев производитель из Поднебесной выпустил немало любопытных гаджетов в разных ценовых сегментах. Компания смогла улучшить своё положение на рынке в первую очередь за счёт релиза качественных защищённых устройств.

Blackview BV9900 – защищённый камерофон


Модель Blackview BV9900 является последним смартфоном компании из Китая, выпущенным в 2019 году. Первая распродажа устройства завершилась 24 декабря. За два дня производитель смог реализовать 1500 телефонов. Главные фишки Blackview BV9900 – 12-нанометровый мобильный процессор MediaTek Helio P90 AI в паре с 8 ГБ оперативной памяти, интегрированный флэш-накопитель вместимостью 256 ГБ и четырёхмодульная основная камера с 48-мегапиксельным сенсором во главе.





Кроме того, смартфон может работать при температуре до -30 градусов, имеет сенсор измерения частоты сердечных сокращений, гигрометр, датчик для определения уровня ультрафиолетового излучения и барометр. Цена устройства составляет $499,99.

Blackview A80 Pro – доступный бюджетник с Quad-камерой


Модель A80 Pro стала одним из самых дешёвых смартфонов на рынке, который предлагает потребителю четырёхмодульную основную камеру. Стоимость телефона составляет $159,99.





Blackview A80 Pro оснащён чипом Helio P25 от MediaTek, 4 ГБ ОЗУ, а ёмкость встроенного хранилища составила 64 ГБ. Питание обеспечивает аккумулятор на 4680 мАч. В основу главного модуля тыльной камеры положен 13-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX258.

Blackview BV9800 Pro – лучший выбор для путешественников


Если вы любитель путешествий, вам может подойти смартфон Blackview BV9800 Pro. Его основной фишкой является тепловизионная камера FLIR Lepton, установленная на тыльной панели вместе с универсальным модулем на 48 Мп.





Аппаратная платформа смартфона построена вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio P70, который трудится в связке с 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость флэш-накопителя составила 128 ГБ. Вопросами питания Blackview BV9800 Pro занимается аккумулятор ёмкостью 6580 мАч. Стоит модель $499,99. Кроме того, смартфон удостоился позитивной оценки от TechRadar.

Blackview BV9100 – защищённый долгожитель



Смартфон Blackview BV9100, как и предыдущая модель, тоже удостоился положительных отзывов от TechRadar. Выделяется модель в первую очередь наличием аккумуляторной батареи на 13 000 мАч. По словам производителя, в режиме ожидания устройство может работать 2 месяца.



Благодаря поддержке 30-ваттной быстрой зарядки по проводу Blackview BV9100 заряжается с нуля до 100% за 150 минут. Сердцем смартфона является 12-нанометровая система-на-чипе Helio P25. Она дополнена 4 ГБ ОЗУ, а под хранение данных предусмотрено встроенное хранилище на 64 ГБ.



На тыльной панели установлена сдвоенная камера. В главном модуле используется 16-мегапиксельная матрица от Sony. Стоимость Blackview BV9100 составляет $269,99.



Китайский производитель также отмечает рост популярности бренда на Facebook. Число фанатов в социальной сети в 2019 году выросло на 75%. Этому поспособствовал каждый отдельный продукт, который отличается своими уникальными характеристиками и особенностями. Blackview выражает глубокую благодарность всем клиентам и поклонникам бренда.





А за лояльность производитель устраивает новогодний конкурс, победители которого могут получить смартфон Blackview A60 Pro или таинственную коробку с неизвестным призом. Все детали вы найдёте по этой ссылке.



На пороге 2020 года Blackview обещает не сбавлять обороты. Уже в феврале компания из Китая примет участие в выставке мобильной индустрии Mobile World Congress 2020, где представит свои первые новинки в новом году.
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01:24
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Blackview подвела итоги 2019 года
DOpFzit
01:22
Blackberry у США эта продукция доживает и меняют вот на эту Blackview путаются с названием. хитрые китаезы
Blackview подвела итоги 2019 года
каратель фанбоев
01:20
ты еще яблочную продукцию не видел и то что она делает. а win10 итак бесплатная была долгое время. кто успел получил лицензию
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Skins71
01:16
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