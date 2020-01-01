Blackview подвела итоги 2019 года
Китайская компания Blackview решила подвести итоги 2019 года для себя. За прошедшие 12 месяцев производитель из Поднебесной выпустил немало любопытных гаджетов в разных ценовых сегментах. Компания смогла улучшить своё положение на рынке в первую очередь за счёт релиза качественных защищённых устройств.
Blackview BV9900 – защищённый камерофон
Модель Blackview BV9900 является последним смартфоном компании из Китая, выпущенным в 2019 году. Первая распродажа устройства завершилась 24 декабря. За два дня производитель смог реализовать 1500 телефонов. Главные фишки Blackview BV9900 – 12-нанометровый мобильный процессор MediaTek Helio P90 AI в паре с 8 ГБ оперативной памяти, интегрированный флэш-накопитель вместимостью 256 ГБ и четырёхмодульная основная камера с 48-мегапиксельным сенсором во главе.
Кроме того, смартфон может работать при температуре до -30 градусов, имеет сенсор измерения частоты сердечных сокращений, гигрометр, датчик для определения уровня ультрафиолетового излучения и барометр. Цена устройства составляет $499,99.
Blackview A80 Pro – доступный бюджетник с Quad-камерой
Модель A80 Pro стала одним из самых дешёвых смартфонов на рынке, который предлагает потребителю четырёхмодульную основную камеру. Стоимость телефона составляет $159,99.
Blackview A80 Pro оснащён чипом Helio P25 от MediaTek, 4 ГБ ОЗУ, а ёмкость встроенного хранилища составила 64 ГБ. Питание обеспечивает аккумулятор на 4680 мАч. В основу главного модуля тыльной камеры положен 13-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX258.
Blackview BV9800 Pro – лучший выбор для путешественников
Если вы любитель путешествий, вам может подойти смартфон Blackview BV9800 Pro. Его основной фишкой является тепловизионная камера FLIR Lepton, установленная на тыльной панели вместе с универсальным модулем на 48 Мп.
Аппаратная платформа смартфона построена вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio P70, который трудится в связке с 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость флэш-накопителя составила 128 ГБ. Вопросами питания Blackview BV9800 Pro занимается аккумулятор ёмкостью 6580 мАч. Стоит модель $499,99. Кроме того, смартфон удостоился позитивной оценки от TechRadar.
Blackview BV9100 – защищённый долгожитель
Смартфон Blackview BV9100, как и предыдущая модель, тоже удостоился положительных отзывов от TechRadar. Выделяется модель в первую очередь наличием аккумуляторной батареи на 13 000 мАч. По словам производителя, в режиме ожидания устройство может работать 2 месяца.
Благодаря поддержке 30-ваттной быстрой зарядки по проводу Blackview BV9100 заряжается с нуля до 100% за 150 минут. Сердцем смартфона является 12-нанометровая система-на-чипе Helio P25. Она дополнена 4 ГБ ОЗУ, а под хранение данных предусмотрено встроенное хранилище на 64 ГБ.
На тыльной панели установлена сдвоенная камера. В главном модуле используется 16-мегапиксельная матрица от Sony. Стоимость Blackview BV9100 составляет $269,99.
Китайский производитель также отмечает рост популярности бренда на Facebook. Число фанатов в социальной сети в 2019 году выросло на 75%. Этому поспособствовал каждый отдельный продукт, который отличается своими уникальными характеристиками и особенностями. Blackview выражает глубокую благодарность всем клиентам и поклонникам бренда.
А за лояльность производитель устраивает новогодний конкурс, победители которого могут получить смартфон Blackview A60 Pro или таинственную коробку с неизвестным призом. Все детали вы найдёте по этой ссылке.
На пороге 2020 года Blackview обещает не сбавлять обороты. Уже в феврале компания из Китая примет участие в выставке мобильной индустрии Mobile World Congress 2020, где представит свои первые новинки в новом году.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила