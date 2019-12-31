Статистика разгона видеокарт AMD Radeon RX 5700 XT пока не так обширна, а ведь номинально это одно из самых распространённых решений на базе 7-нм графического процессора. Шотландский энтузиаст MTB Scotland свою малую родину в последние часы 2019 года взялся прославить новым рекордом в модельном зачёте. Видеокарту Radeon RX 5700 XT для этого оказалось достаточно разогнать до 2301/15520 МГц при помощи водоблока.

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Источник изображения: HWBot, MTB Scotland

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Компанию видеокарте составил 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X, который тоже охлаждался водоблоком. Его частота достигла 4210 МГц, все двенадцать ядер и двадцать четыре потока сохранили активность.

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Источник изображения: HWBot, MTB Scotland

В основе системы лежала материнская плата MSI X470 Gaming M7 AC на базе чипсета AMD X470. В тесте 3DMark Fire Strike Ultra удалось набрать 7814 баллов, что является лучшим результатом в модельном зачёте Radeon RX 5700 XT. На пятом месте в модельном зачёте, кстати, располагается наш соотечественник Traktor, который разогнал видеокарту до 2201/15184 МГц при помощи штатной системы воздушного охлаждения.