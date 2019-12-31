Связка Radeon RX 5700 XT и Ryzen 9 3900X показала лучший результат в 3DMark Fire Strike Ultra
Статистика разгона видеокарт AMD Radeon RX 5700 XT пока не так обширна, а ведь номинально это одно из самых распространённых решений на базе 7-нм графического процессора. Шотландский энтузиаст MTB Scotland свою малую родину в последние часы 2019 года взялся прославить новым рекордом в модельном зачёте. Видеокарту Radeon RX 5700 XT для этого оказалось достаточно разогнать до 2301/15520 МГц при помощи водоблока.
реклама
рекламаКомпанию видеокарте составил 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X, который тоже охлаждался водоблоком. Его частота достигла 4210 МГц, все двенадцать ядер и двадцать четыре потока сохранили активность.
реклама
В основе системы лежала материнская плата MSI X470 Gaming M7 AC на базе чипсета AMD X470. В тесте 3DMark Fire Strike Ultra удалось набрать 7814 баллов, что является лучшим результатом в модельном зачёте Radeon RX 5700 XT. На пятом месте в модельном зачёте, кстати, располагается наш соотечественник Traktor, который разогнал видеокарту до 2201/15184 МГц при помощи штатной системы воздушного охлаждения.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила