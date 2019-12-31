Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Связка Radeon RX 5700 XT и Ryzen 9 3900X показала лучший результат в 3DMark Fire Strike Ultra

+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Статистика разгона видеокарт AMD Radeon RX 5700 XT пока не так обширна, а ведь номинально это одно из самых распространённых решений на базе 7-нм графического процессора. Шотландский энтузиаст MTB Scotland свою малую родину в последние часы 2019 года взялся прославить новым рекордом в модельном зачёте. Видеокарту Radeon RX 5700 XT для этого оказалось достаточно разогнать до 2301/15520 МГц при помощи водоблока.

реклама

Источник изображения: HWBot, MTB Scotland

реклама

Компанию видеокарте составил 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X, который тоже охлаждался водоблоком. Его частота достигла 4210 МГц, все двенадцать ядер и двадцать четыре потока сохранили активность.

реклама

Источник изображения: HWBot, MTB Scotland

В основе системы лежала материнская плата MSI X470 Gaming M7 AC на базе чипсета AMD X470. В тесте 3DMark Fire Strike Ultra удалось набрать 7814 баллов, что является лучшим результатом в модельном зачёте Radeon RX 5700 XT. На пятом месте в модельном зачёте, кстати, располагается наш соотечественник Traktor, который разогнал видеокарту до 2201/15184 МГц при помощи штатной системы воздушного охлаждения.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон водоблок navi radeon rx 5700 xt ryzen 9 3900x
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Связка Radeon RX 5700 XT и Ryzen 9 3900X показала лучший результат в 3DMark Fire Strike Ultra
+
Intel Core i9-10900X на частоте 5.96 ГГц обновил рекорд Geekbench3
+
Аналитики склонны считать, что курс акций Intel снизится
+
TDP не является барьером для дальнейшего роста производительности процессоров AMD
1
Промежуточное обновление архитектур AMD – явление не гарантированное
1
Вины TSMC в дефиците процессоров AMD Ryzen не было
+

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 86
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 105
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 66

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько видеопамяти необходимо современным играм - влияние нехватки видеопамяти на производительность на примере Polaris 4Gb vs 8Gb
69
«Core i7-9700КF + GeForce RTX 2070» VS «Core i5-9400F + GeForce RTX 2080»: тесты в 1080р и 1440p
15
Игровая индустрия: итоги 2019 года — основные номинации
10
Новый степпинг для Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-9400F на старом - Топ 5 маленьких лукавств от производителей процессоров
16
Лучшие смартфоны Samsung 2019 года, которые можно купить на AliExpress
6
Топ-10 смартфонов 2019 года стоимостью 200-250 евро на AliExpress
2
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
3
Топ-10 смартфонов с AliExpress стоимостью 250-300 евро
+

Сейчас обсуждают

Dzhereli
11:59
На FurMart 22 часа с такими температурами весьма круто.
Китайцы создали безвентиляторный корпус с 32-ядерным процессором AMD EPYC 7551 и видеокартой GeForce RTX 2070
Fedor Kenig
11:59
А у меня был 8300... Частота в 2.8 ггц что-то не очень будоражила.
Intel Core 2 Duo E8500 на частоте 6130 МГц обновил пару рекордов
Adonis Adonis
11:58
Блин, вот это монстр:) Крутяк, пусть поддавливают зелёных, за прекрасные суперы уже спасибо АМД. Может под давление, Нвидия ещё цены скинет. Короче новость очень позитивная и для любителей АМД и Нвиди...
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
nonses84
11:57
Куда дешевле? Где вы видели АМД карты дешевле вообще? Или забыли про 5500хт?
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
Alex
11:56
память у тебя ппц короткая. Куча новостей было про отвал чипа.
Видеокарты на базе чипа AMD Navi 21 могут оказаться производительнее NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и сравняться с RTX 2080 Ti
Groove75
11:50
Я ж говорю, ютубно-смартфонно-клавиатурной школоте не понять такой романтики
Релизный видеоролик фанатского ремастера первого S.T.A.L.K.E.R.
Kasyan
11:50
С маркировкой для истинных фанатов!
Процессоры Intel 10-го поколения могут получить два альтернативных разъёма — новые теории о платформе Comet Lake-S
Никита Митюряев
11:47
Знаю только ИГОГО - типо лошадка скачет
Новый степпинг для Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-9400F на старом - Топ 5 маленьких лукавств от производителей процессоров
Kasyan
11:46
Celeron - 1139, Pentium - 1149! Истинный фанат всегда покупая новый процессор Интел, должен купить новую мать, ибо он не истинный фанат, а фейковый!
Процессоры Intel 10-го поколения могут получить два альтернативных разъёма — новые теории о платформе Comet Lake-S
Winssy
11:44
Мечтать это конечно хорошо) За 700-800 баксов это будет ядерная бомба для АМД, учитывая прощать кристалла 505 мм2 и 16-32гб памяти.
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем