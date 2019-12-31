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Аналитики склонны считать, что курс акций Intel снизится

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Законы жанра не позволяют нам завершить год только рассказами о том, как всё хорошо у AMD. Нужно для контраста пояснить, как всё плохо у Intel. Подвести итоги года взялись представители ресурса Barron’s, которые опираются на статистику прогнозов FactSet. За весь 2019 год акции Intel укрепились на 28%, но индекс NASDAQ Composite за этот период вырос на 35%, хотя динамика индекса Dow Jones Industrial и была более скромной – не более 22% прироста за год.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Аналитики в своих прогнозах на 2020 год продолжают цепляться за такой условный фактор, как литографическая технология. Силами TSMC компания AMD уже наладила выпуск приличного ассортимента 7-нм продуктов, и в 2020 году он продолжит расширяться. Рекомендованными к покупке акции Intel считают 38% аналитиков в статистике FactSet, ещё 40% экспертов фондового рынка рекомендуют инвесторам держать эти акции в своих портфелях. А вот среднее прогнозируемое значение цены акций Intel не превышает $57,75, это даже ниже текущего уровня.

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