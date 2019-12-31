Интервью технического директора AMD Марка Пейпермастера (Mark Papermaster) сайту AnandTech позволило пролить свет на специфику её взаимоотношений с TSMC, которая теперь является единственным поставщиком 7-нм изделий первой из компаний. Отвечать на вопрос о сроках появления 5-нм процессоров Марк отказался, но пояснил, что итогами сотрудничества с TSMC в рамках выпуска 7-нм изделий AMD очень довольна.

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Источник изображения: AMD

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Распространяемые слухи о проблемах TSMC со своевременным выполнением заказов на выпуск 7-нм продукции технический директор игнорирует. Во-первых, AMD получает достаточное количество 7-нм изделий. Во-вторых, имевшие место проблемы с поставками первых 7-нм процессоров Ryzen в достаточных количествах были обусловлены собственными ошибками AMD в планировании спроса и предложения. TSMC выпустила ровно столько процессоров, сколько требовал заказчик. При этом, клиентам TSMC нужно привыкать к тому, что сроки исполнения большинства заказов увеличиваются, даже если речь идёт о не самых передовых техпроцессах. AMD готова уживаться с этим обстоятельством за счёт более точного планирования своих потребностей.