Не приходилось сомневаться, что интервью технического директора компании Марка Пейпермастера (Mark Papermaster) сайту AnandTech сегодня не будет использовать в новостях только самый довольный жизнью автор, а спектр затронутых тем подталкивал к сегментации материала даже без учёта специфики предпраздничного времени. Когда речь зашла об интеграции в центральные процессоры специальных ускорителей, представитель AMD пояснил, что в клиентских процессорах марки должны появиться специализированные блоки для обработки аудио.

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Источник изображения: AMD

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Остаётся добавить, что графические процессоры AMD подобными функциональными возможностями давно располагают, но в сегменте ноутбуков важнее интегрировать всё в центральный процессор, по компоновочным соображениям. При этом, как пояснил Марк, не так важно, будут ли это блоки в составе одного кристалла, либо самостоятельные сопроцессоры на отдельном кристалле. Мобильным процессорам, разумеется, столь продвинутые возможности работы с аудио не потребуются, а вот некие специализированные ускорители вполне могут расположиться на отдельном «чиплете».