Юбилейный для AMD год завершается интервью на страницах AnandTech, которое редактор ресурса Йен Катресс (Ian Cutress) взял у технического директора компании Марка Пейпермастера (Mark Papermaster). Вопросы и ответы были разделены на тематические блоки, что позволяет сформировать достаточно интересную повестку последнего дня года.

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Источник изображения: AMD

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Марк Пейпермастер пояснил, что AMD стремится представлять новое поколение процессоров каждые год-полтора, и вполне довольна подобной ритмичностью. «Закон Мура» уже не тот, он не позволяет добиваться прежнего прироста тактовых частот с каждым новым поколением литографии, но за счёт архитектурных и компоновочных улучшений AMD готова увеличивать быстродействие в однопоточном выражении более чем на 7% каждый год. Если рассматривать 18-месячный период, то каждое новое поколение процессоров должно быть быстрее предыдущего на десять с лишним процентов. И это только минимальные прогнозы, в идеале AMD стремится выжимать максимум производительности из каждой новой архитектуры.