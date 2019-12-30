Современные литиево-ионные аккумуляторы боятся механических повреждений и перегрева, что делает их эксплуатацию не очень безопасной. Аварии с участием электромобилей доказали, что массивные аккумуляторные батареи данного типа очень сложно тушить после самовозгорания, поскольку происходящую химическую реакцию с выделением большого количества тепловой энергии сложно контролировать. Как отмечает ресурс EE Times, компании Jenax удалось разработать жидкий электролит, который позволяет создавать гибкие аккумуляторы, отличающиеся высоким уровнем безопасности.

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Источник видео: YouTube, Jenax

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Жидкая среда оптимальна для перемещения ионов, а использование твердотельного электролита снижает эффективность работы аккумулятора. От жидкого электролита производители обычно отказываются из соображений безопасности. Jenax создаёт полимерные гибкие аккумуляторы с жидким электролитом, а также гелевые аккумуляторные ячейки. Они могут применяться в носимых устройствах, поскольку не обладают жёстким корпусом. Гибкие и безопасные, такие батареи существенно облегчают жизнь компоновщикам электронных устройств и прочих изделий, работающих от аккумулятора.