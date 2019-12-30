Поступивший в продажу поздней осенью 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X во многих странах был дефицитным товаром, продавцы не стеснялись завышать цены относительно рекомендованного уровня в $749, а в магазинах новинка появлялась такими скромными партиями, что долго в наличии не задерживалась. Тем интереснее отметить, что американский интернет-гигант Amazon теперь предлагает выбор из дюжины предложений, хотя цены пока далеки от официальных.

реклама

Источник изображения: Amazon

реклама

В российской рознице цены на Ryzen 9 3950X постепенно приближаются к 50 тысячам рублей, но коробочное исполнение может стоить более 60 тысяч рублей. Старшие модели семейства Matisse на старте продаж оказывались в дефиците из-за сочетания большого количества ядер и высоких частот, поскольку для их производства требовались «самые отборные кристаллы». Первоначально AMD обещала начать продажи процессора в сентябре, но позже перенесла рыночный дебют на ноябрь.