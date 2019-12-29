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Intel обеспечивает поддержкой два миллиона разработчиков игр

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Компания Intel любит повторять, что её процессоры Coffee Lake Refresh с восемью ядрами являются лучшими на рынке в игровых приложениях. Кроме того, Intel остаётся крупнейшим поставщиком графических решений – по крайней мере, с учётом масштабов распространения её встроенной в процессоры графики. Готовясь вернуться в сегмент дискретной графики, корпорация Intel со страниц Twitter заявляет, что оказывает поддержку двум миллионам разработчиков игр во всём мире.

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Источник изображения: Twitter, Intel Graphics

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Судя по формулировке, она снабжает их необходимым для разработки игр «железом». Надо полагать, пока всё ограничивается центральными процессорами или твердотельными накопителями, но после начала поставок дискретных графических решений Intel нового поколения компания наверняка воспользуется этой экосистемой для продвижения своих новинок.

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