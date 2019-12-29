С выходом Intel Comet Lake серия процессоров F без графики никуда не денется
Ассортимент 14-нм процессоров Intel Comet Lake-S и предлагаемые ими нововведения хорошо изучен за последние два дня, но известный энтузиаст TUM_APISAK нашёл повод вернуться к этой теме ещё раз. Он продемонстрировал снимок экрана базы данных 3DMark, на записи в которой фигурирует процессор Intel Core i5-10400F.
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рекламаПроцессор сочетает шесть ядер и двенадцать потоков, его частоты варьируются от 2.9 до 4.0 ГГц, а вот встроенная графика у него отключена производителем. Напомним, что в своё время «серия F» появилась в качестве ответной меры Intel на дефицит процессоров Coffee Lake. Когда ценовая политика была приведена в соответствие с ожиданиями клиентов, покупка процессора с отключенной графикой стала разумным выбором для тех, кто использовал дискретную видеокарту. Кроме того, Intel получила возможность реализовывать экземпляры процессоров с дефектами кристалла в районе графической подсистемы. Сейчас Intel испытывает общий дефицит процессоров, поэтому актуальность выпуска процессоров серии «F» не снизилась.
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