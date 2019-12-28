По мере приближения праздничного периода компания Intel стала активнее привлекать нанятого в уходящем году блогера Криса Пирилло (Chris Pirillo) для формирования определённых ожиданий в сфере дискретной графики. Со страниц Twitter продолжают звучать праздничные песнопения, в которых Крис намекает на близость выхода DG1 – первого 10-нм дискретного графического решения марки.

реклама

Источник изображения: Twitter, Chris Pirillo

реклама

На этот раз традиционный для англоязычной аудитории рождественский мотив сопровождается обещаниями «разместить графику Intel в сани с бубенцами», буквально указывая на близость долгожданного момента. Выступление представителей Intel на открытии CES 2020 тоже запланировано, но если ориентироваться на размещённые на сайте компании материалы, упор будет сделан на технологии искусственного интеллекта и «автопилот». Возможно, упоминание о дискретной графике на этом мероприятии будет носить предварительный характер.