Редкая неделя этой календарной зимы обходилась без упоминания о том, что акции AMD стали самыми динамично дорожающими ценными бумагами в индексе S&P 500. Ресурс CNBC пояснил, что за прошедшие двенадцать месяцев акции AMD выросли в цене в два с половиной раза. Тем не менее, основной вклад в укрепление «технологической части» индекса S&P 500 сделали акции Apple, поскольку величина капитализации компании позволяет говорить о высокой степени её влияния на биржевые индексы.

реклама

Источник изображения: CNBC

реклама

Формально, Apple оказалась восьмой по величине курсового прироста стоимости акций, которые за год набрали в цене 84%. Тем не менее, занимающие некоторые промежуточные позиции между первым и восьмым местами компании увеличивали капитализацию именно благодаря связи с Apple. Например, компания Qorvo снабжает смартфоны Apple радиокомпонентами, её акции подорожали на 94%. KLA и Lam Research тоже завязаны на цепочку поставок всей полупроводниковой отрасли, прирост их акций в цене превысил сто процентов. Инвесторы связывают надежды с распространением сетей 5G, а потому закладывают свои ожидания в курсовую стоимость акций компаний, которые от нового витка развития телекоммуникационной сферы выиграют в первую очередь.