Свои выступления на январской выставке CES 2020 запланировали многие компании, а вступительную речь на этот раз доверили произнести главе Samsung Electronics. Компания AMD своё участие в выставке традиционно заранее не стала афишировать, но опубликованное организаторами CES 2020 расписание позволяет понять, что представители компании уделят отраслевым новостям сорок пять минут шестого января в два часа дня по местному (для Лас-Вегаса) времени.

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Источник изображения: CES

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В Москве в это время будет глубокая ночь, поэтому об откровениях представителей AMD на этом мероприятии мы будем узнавать на следующее утро по итогам глубокой переработки чужих информационных материалов. Естественно, появление записи трансляции позволит увидеть всё собственными глазами, но с некоторой задержкой. Принято считать, что на CES 2020 компания AMD расскажет о 7-нм мобильных гибридных процессорах Renoir, не исключены и некоторые откровения о видеокартах Radeon RX 5600 XT.