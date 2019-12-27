Уже не первый год Intel продаёт свои флагманские процессоры семейства Coffee Lake Refresh в упаковке в виде пластикового додекаэдра, и каждый раз любители праздничных декораций стремятся разместить в «опустевшем гнезде» гирлянду, чтобы поднять настроение себе и окружающим. Этот праздничный сезон не стал исключением, и участник Reddit с псевдонимом VF28 поделился своим вариантом конкурсной работы «подари вторую жизнь додекаэдру». Гирлянда переехала внутрь этой пластикой конструкции, а сверху разместилась ёлочка.

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Источник изображения: VF28

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При желании додекаэдр можно превратить в жилище или место приёма пищи для домашних или не очень животных, сделать из него ёлочную игрушку или вазу для сладостей. Наличие у человека $499 для покупки процессора – вовсе не приговор для фантазии и творчества, что и доказывают подобные оформительские работы.