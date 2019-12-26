В конце ноября AMD представила первый продукт семейства Navi для профессионального применения - Radeon Pro W5700, который по своим характеристикам напоминал «гражданскую» версию Radeon RX 5700 с чуть более высокой частотой графического процессора. Японские магазины со страниц Twitter уже докладывают о появлении первых экземпляров Radeon Pro W5700 на своих прилавках.

реклама

Источник изображения: Tsukumo

реклама

Этот профессиональный графический адаптер, который в США предписывается продавать за $800, в Японии стоит существенно дороже за счёт высоких налогов и пошлин – в рублёвом эквиваленте цена близится к 73 тысячам рублей. Японские репортёры традиционно чтут неприкосновенность товарной упаковки, поэтому можно любоваться только фотографией коробки Radeon Pro W5700. Напомним, что при более высокой производительности по сравнению с NVIDIA Quadro RTX 4000 решение AMD стоит на $100 дешевле.