До Японии добралась видеокарта AMD поколения Navi за 73 тысячи рублей
В конце ноября AMD представила первый продукт семейства Navi для профессионального применения - Radeon Pro W5700, который по своим характеристикам напоминал «гражданскую» версию Radeon RX 5700 с чуть более высокой частотой графического процессора. Японские магазины со страниц Twitter уже докладывают о появлении первых экземпляров Radeon Pro W5700 на своих прилавках.
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рекламаЭтот профессиональный графический адаптер, который в США предписывается продавать за $800, в Японии стоит существенно дороже за счёт высоких налогов и пошлин – в рублёвом эквиваленте цена близится к 73 тысячам рублей. Японские репортёры традиционно чтут неприкосновенность товарной упаковки, поэтому можно любоваться только фотографией коробки Radeon Pro W5700. Напомним, что при более высокой производительности по сравнению с NVIDIA Quadro RTX 4000 решение AMD стоит на $100 дешевле.
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