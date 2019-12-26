ITX-версия Radeon RX 5700 добралась до японских магазинов
Япония должна была получить видеокарту PowerColor Radeon RX 5700 в исполнении mini-ITX в числе первых, и сайт AKIBA PC Hotline подтверждает поступление новинки в местные магазины. Характеристики этого компактного представителя архитектуры AMD RDNA (Navi) были хорошо изучены ранее.
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рекламаПо традиции, японские репортёры не вынимают товарные экземпляры видеокарт из коробки, поскольку право сделать это предоставляется покупателю.
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В японских магазинах цена новинки с учётом местных налогов достигает 27 500 рублей в эквиваленте по действующему курсу. Во-первых, японские власти облагают импортируемую электронику повышенными пошлинами в надежде защитить внутренних производителей. Во-вторых, исполнение mini-ITX вовсе не обещает, что видеокарта окажется более доступной.
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