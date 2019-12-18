О существовании видеокарты Radeon RX 5700 формата mini-ITX в исполнении PowerColor мы знаем из русскоязычных источников, но подробные характеристики новинки стали известны лишь на этой неделе в изложении японской прессы. На местном рынке видеокарта Radeon RX 5700 формфактора mini-ITX, который ограничивает её габаритную длину 175 мм, поступит в продажу 20 декабря текущего года.

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Источник изображения: Hermitage Akihabara

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В системе охлаждения задействован один крупный вентилятор, который остаётся неподвижным до достижения температурой графического процессора отметки в 60 градусов Цельсия. Радиатор пронизывают четыре тепловые трубки диаметром 6 мм. Память типа GDDR6 совокупным объёмом 8 Гбайт работает на стандартной частоте 14 ГГц QDR, используется 256-разрядная шина. Для графического процессора предусмотрены три значения частот: 1465/1625/1725 МГц.

На задней панели нашлось место для вентиляционных прорезей, двух выходов DisplayPort 1.4 и одного выхода HDMI 2.0b. К блоку питания видеокарта подключается при помощи одного восьмиконтактного разъёма. Габаритные размеры видеокарты не превышают 175 х 110 х 40 мм, это одна из самых компактных представительниц архитектуры AMD RDNA (Navi).