Раджа Кодури получил подарок, напоминающий о приоритетах развития Intel
Старший вице-президент Intel Ража Кодури (Raja Koduri) со своей страницы в Twitter поделился информацией о подарке, который ему на Рождество сделали коллеги. Предмет одежды, который Кодури решил назвать курткой, украшен логотипом «Intel AI», что недвусмысленно намекает на приоритеты в развитии корпорации.
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рекламаЧасть дискретных графических процессоров, разработку которых курирует Кодури, будет применяться в сегменте ускорения вычислений в составе систем искусственного интеллекта. Кроме того, Intel уже располагает специализированными ускорителями Nervana, а недавно приобрела молодую израильскую компанию Habana Labs, которая трудится в той же сфере.
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