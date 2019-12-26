Intel уже выпустила процессоров Ice Lake на полмиллиарда долларов США
Компания Intel утверждает, что производство 10-нм процессоров Ice Lake начала ещё летом текущего года – это позволило бы наполнить прилавки ноутбуками на их основе к началу праздничных распродаж. Известный своими аналитическими наклонностями энтузиаст witeken со страниц Twitter внушает скептикам мысль, что уже в третьем квартале объёмы выпуска процессоров Ice Lake достигли существенных величин. По крайней мере, в денежном выражении соответствующие товарные запасы достигли $500 млн.
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рекламаПредставители Intel не раз говорили, что усилия по наращиванию производственных мощностей имеют отношение и к объёмам выпуска 10-нм процессоров. По крайней мере, процессоры Ice Lake к настоящему времени производятся на трёх разных предприятиях Intel. С другой стороны, недавно старший вице-президент Intel признался, что в наступающем году подавляющая часть продукции компании будет по-прежнему выпускаться по 14-нм технологии.
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