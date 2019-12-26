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Праздничный венок из раритетных компонентов AMD/ATI украсил канадский офис

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Шутки про траурное убранство наверняка украсят комментарии к этой новости, но известный своей активностью в социальных сетях сотрудник канадского офиса AMD с псевдонимом K3vin8 решил поднять настроение коллегам, украсив офис праздничным венком из раритетных компонентов с фирменной символикой. По сути, кружка в составе этой инсталляции появилась только в качестве «масштабной линейки», а основу венка формируют модули оперативной памяти разных поколений. Нижняя часть венка украшена парой процессоров Opteron.

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Источник изображения: Imgur, K3vin8

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Система охлаждения видеокарты Radeon заменяет собой праздничный бант, попутно напоминая об эксплуатации маркетинговой службой образа виртуальной красавицы Ruby, который постепенно ушёл в прошлое.

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Источник изображения: Imgur, K3vin8

Модули памяти типа DDR3 серии AMD Radeon – привет из недалёкого прошлого. Естественно, сама AMD их не производила, а привлекала партнёров для выпуска брендированной продукции.

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Источник изображения: Imgur, K3vin8

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Последнее фото доказывает, что этим в своё время грешила и ATI, хотя в розницу подобная память не поступала. Вполне возможно, что соответствующая наклейка просто заменяла собой инвентарный номер на компонентах служебного компьютера.

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seregich
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Да и слава Богу, давно пора их из страны вымести. На кой ляд это яблочное оверпрайснутое дерьмо тут нужно.
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