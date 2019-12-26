Праздничный венок из раритетных компонентов AMD/ATI украсил канадский офис
Шутки про траурное убранство наверняка украсят комментарии к этой новости, но известный своей активностью в социальных сетях сотрудник канадского офиса AMD с псевдонимом K3vin8 решил поднять настроение коллегам, украсив офис праздничным венком из раритетных компонентов с фирменной символикой. По сути, кружка в составе этой инсталляции появилась только в качестве «масштабной линейки», а основу венка формируют модули оперативной памяти разных поколений. Нижняя часть венка украшена парой процессоров Opteron.
реклама
рекламаСистема охлаждения видеокарты Radeon заменяет собой праздничный бант, попутно напоминая об эксплуатации маркетинговой службой образа виртуальной красавицы Ruby, который постепенно ушёл в прошлое.
реклама
Модули памяти типа DDR3 серии AMD Radeon – привет из недалёкого прошлого. Естественно, сама AMD их не производила, а привлекала партнёров для выпуска брендированной продукции.
реклама
реклама
Последнее фото доказывает, что этим в своё время грешила и ATI, хотя в розницу подобная память не поступала. Вполне возможно, что соответствующая наклейка просто заменяла собой инвентарный номер на компонентах служебного компьютера.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила