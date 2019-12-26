MSI свои видеокарты Radeon RX 5600 XT тоже оснащает 6 Гбайт памяти
Примеру основной части производителей видеокарт последовала компания MSI, которая тоже зарегистрировала в таможенной базе данных ЕЭК свои графические платы серии Radeon RX 5600 XT. Ассортимент пока ограничивается изделиями MECH и GAMING, все они оснащаются 6 Гбайт памяти типа GDDR6.
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рекламаБольшинство источников ожидает, что такой объём памяти будет сочетаться с 192-разрядной шиной, и это позволит Radeon RX 5600 XT по уровню быстродействия расположиться между Radeon RX 5500 XT и Radeon RX 5700, которые наделены 8 Гбайт памяти этого типа.
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