Примеру основной части производителей видеокарт последовала компания MSI, которая тоже зарегистрировала в таможенной базе данных ЕЭК свои графические платы серии Radeon RX 5600 XT. Ассортимент пока ограничивается изделиями MECH и GAMING, все они оснащаются 6 Гбайт памяти типа GDDR6.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Большинство источников ожидает, что такой объём памяти будет сочетаться с 192-разрядной шиной, и это позволит Radeon RX 5600 XT по уровню быстродействия расположиться между Radeon RX 5500 XT и Radeon RX 5700, которые наделены 8 Гбайт памяти этого типа.