Аналитическая компания IC Insights отслеживает развитие полупроводниковой отрасли по критерию ежегодных объёмов выпуска кремниевых пластин в эквиваленте типоразмера 200 мм. Предыдущий пик запуска новых производств пришёлся на 2007 год, но в 2021 году рекорд должен быть перекрыт, поскольку в строй будут введены производственные мощности, способные в совокупности выпускать 20,8 миллионов кремниевых пластин типоразмера 200 мм.

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Источник изображения: IC Insights

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В 2020 году тоже будет наблюдаться подъём, в строй будет введено производственных мощностей на 17,9 млн кремниевых пластин в эквиваленте 200 мм. Основной фактор, который будет этому способствовать – это восстановление цен на память, которое позволит многим производителям приступить к отложенному в период низких цен расширению мощностей. Примечательно, что основной прирост в географическом выражении обеспечит Китай, где новые предприятия запустят как местные, так и зарубежные компании.