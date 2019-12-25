Об оживлении серверного рынка в следующем году говорят многие источники, и аналитики DigiTimes Research не стали исключением. Если по итогам текущего года оборот мирового серверного рынка должен немного снизиться относительно предыдущего года, то в следующем он увеличится на 5-6%. Тайваньские производители будут увеличивать выручку на серверном направлении опережающими темпами – на 6-7%.

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Источник изображения: Serve The Home

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Facebook и Amazon в уходящем году были главными покупателями серверного оборудования. От санкций против Huawei выиграли Lenovo и Inspur. В этом году крупнейшими поставщиками серверного оборудования на Тайване оставались Inventec и Foxconn, но Quanta уже поднялась на третье место с четвёртого, а в 2020 году она имеет шансы занять вторую позицию.