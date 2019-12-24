Intel Core i9-9900KS на частоте 7374 МГц взял серебро в Geekbench4
Как известно, процессоры Intel Core i9-9900KS получаются из Core i9-9900K путём сортировки по частотному потенциалу, и в результате все восемь ядер первых могут работать на частоте 5.0 ГГц в так называемом «турбо-режиме». Немецкий энтузиаст Sergmann свой экземпляр процессора Core i9-9900KS разогнал до 7374 МГц с сохранением активности только двух ядер, используя для этого жидкий азот.
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рекламаЭтого оказалось достаточно, чтобы набрать 10 160 баллов в Geekbench4 Single Core и занять второе место в абсолютном зачёте, не говоря уже о модельном. С восемью ядрами и активной Hyper-Threading этот же процессор разогнался уже до 7084 МГц, продемонстрировав лучший результат в GPUPI for CPU 1B, соответствующий 1 минуте 45,843 секунды.
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