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Трио Radeon R9 290X обновило рекорд 3DMark05

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Объединение нескольких видеокарт в одной системе в последние годы стало в большей степени элементом соревнований, чем повседневной эксплуатации. Греческий энтузиаст OGS, например, обновил рекорд 3DMark05 для систем с тремя видеокартами, используя не самые современные графические решения – Radeon R9 290X поколения Hawaii. Судя по иллюстрации, видеокарты сохранили штатную систему охлаждения. Их частоты достигли 1000/5000 МГц, что нельзя считать разгоном в привычном понимании.

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Источник изображения: OGS, HWBot

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Конечно, без производительного современного центрального процессора такие эксперименты в наши дни к обновлению рекордов не приводят, поэтому в материнскую плату Asus ROG Maximus XI Apex (Intel Z390) был установлен Core i9-9900K, который разгонялся до 7230 МГц под жидким азотом, с сохранением активности четырёх ядер, но без Hyper-Threading. Итого, такая конфигурация системы позволила набрать 86 239 баллов в 3DMark05. В абсолютном зачёте это соответствует 54-му месту, но для эксперимента без существенного разгона видеокарт результат вполне достойный.

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экстремальный разгон radeon r9 290x 3dmark05
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