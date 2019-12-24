Успех AMD в игровом сегменте толкает курс акций вверх
В новый календарный год акции AMD готовы вступить на курсовых отметках, близких к годовому максимуму. Укрепление ценных бумаг на 3% до $45,46 за штуку, в том числе, было обусловлено публикацией аналитической записки специалистами RBC Capital, которые убеждены в способности AMD увеличивать разводнённый доход в пересчёте на одну акцию не только в следующем, но и в 2021 году. Публикуемые RBC Capital оценки заметно выше консенсуса остального аналитического сообщества. Авторы прогноза считают, что коллеги подтянутся в первом квартале 2020 года, и тоже начнут публиковать более оптимистичные прогнозы по динамике доходов AMD.
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рекламаRBC Capital собственный оптимизм основывает на консультациях с представителями каналов продаж. Спрос на серверные и игровые продукты восстанавливается более высокими темпами, чем ожидалось, а потому на финансовых показателях AMD это скажется лучшим образом. К игровым решениям, по всей видимости, относятся не только видеокарты, но и компоненты для игровых консолей – последние начнут сильнее влиять на выручку AMD ближе к концу 2020 года, когда Sony и Microsoft обновят свои платформы.
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