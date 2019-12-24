Ещё каких-то пару лет назад Ашраф Исса (Ashraf Eassa) был отраслевым аналитиком и блогером, который свободно размышлял на тему будущих продуктов Intel, но в прошлом году компания прибрала его к рукам, вполне ожидаемо запретив слишком активно высказываться на подобные темы.

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Источник изображения: Twitter, Ashraf Eassa

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Теперь этот сотрудник Intel на своей странице в Twitter заявляет, что готов поднять выпавшее из рук Криса Хука (Chris Hook) знамя маркетинговой поддержки дискретных графических решений Intel. Новая должность Ашрафа подразумевает руководство маркетинговыми операциями в сегменте дискретных графических продуктов Intel. Его предшественник, Крис Хук, до перехода в Intel работал на схожей должности в AMD, но недавно покинул компанию. Судя по обилию фотографий кошек на странице Ашрафа Иссы в Twitter, отсутствие возможности рассказывать о секретах Intel он компенсирует повышенным вниманием к бытовым вопросам.