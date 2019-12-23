Tesla занимает у китайских банков деньги, чтобы развивать в стране производство электромобилей
Долгое время желающие наладить производство автомобилей в КНР зарубежные компании вынуждены были создавать совместные предприятия, что позволяло китайской стороне быстрее адаптировать западные технологии в национальном автопроме, а также создавать дополнительные рабочие места. Запуск предприятия по производству электромобилей Tesla в Шанхае создал интересный прецедент – американский производитель не был принуждён к созданию совместного предприятия с китайским партнёром. Кроме того, как отмечает Reuters, китайские банки охотно выдают Tesla кредиты на развитие производства электромобилей в этой стране.
реклама
рекламаПервый займ был относительно небольшим – примерно $500 млн со сроком погашения 4 марта следующего года. Эти деньги помогли Tesla построить предприятие в Шанхае в сжатые сроки, и наладить там выпуск Tesla 3 для местного рынка. К концу года предприятие должно будет выпускать по 1000 электромобилей этой модели каждую неделю. Новый кредит, который Tesla предоставит конгломерат китайских банков, примерно в три раза больше, и часть суммы будет потрачена на погашение предыдущего кредита. Похоже, Илон Маск (Elon Musk) умеет тянуть деньги не только из американских инвесторов.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила