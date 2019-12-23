Долгое время желающие наладить производство автомобилей в КНР зарубежные компании вынуждены были создавать совместные предприятия, что позволяло китайской стороне быстрее адаптировать западные технологии в национальном автопроме, а также создавать дополнительные рабочие места. Запуск предприятия по производству электромобилей Tesla в Шанхае создал интересный прецедент – американский производитель не был принуждён к созданию совместного предприятия с китайским партнёром. Кроме того, как отмечает Reuters, китайские банки охотно выдают Tesla кредиты на развитие производства электромобилей в этой стране.

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Источник изображения: Tesla

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Первый займ был относительно небольшим – примерно $500 млн со сроком погашения 4 марта следующего года. Эти деньги помогли Tesla построить предприятие в Шанхае в сжатые сроки, и наладить там выпуск Tesla 3 для местного рынка. К концу года предприятие должно будет выпускать по 1000 электромобилей этой модели каждую неделю. Новый кредит, который Tesla предоставит конгломерат китайских банков, примерно в три раза больше, и часть суммы будет потрачена на погашение предыдущего кредита. Похоже, Илон Маск (Elon Musk) умеет тянуть деньги не только из американских инвесторов.