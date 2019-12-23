Наличие у процессоров AMD Ryzen Threadripper третьего поколения большого количества ядер пока позволяет им успешно выступать в тех дисциплинах, где без криогенного разгона принято не обходиться. Например, норвежский энтузиаст Zorgablong установил рекорд wPrime 1024M среди процессоров с 24 ядрами, воспользовавшись воздушной системой охлаждения Noctua с парой штатных вентиляторов.

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Источник изображения: HWBot, Zorgablong

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Процессор Ryzen Threadripper 3960X был разогнан до 4426 МГц, на этой частоте он сохранил активность всех 24 ядер и 48 потоков. Расчёт wPrime 1024M удалось выполнить за 23,951 секунды. Примечательно, что тестирование проводилось не на открытом стенде, а в обычном системном блоке. По всей видимости, до этой дисциплины имеющие доступ к новым процессорам Ryzen Threadripper сторонники экстремального разгона просто ещё не добрались.