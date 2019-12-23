Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel разъяснила, как относится к скальпированию процессоров

4
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Core i9 10900X - цена упала в ДВА раза, а за последние дни еще

После анонса процессоров Intel Coffee Lake первого поколения процедура замены штатного термоинтерфейса обрела небывалую популярность, а целевая аудитория требовала использования припоя, и после выхода Coffee Lake Refresh она его получила под крышкой моделей, наделённых свободным множителем. Об этом компания Intel сочла нужным напомнить в разделе сайта, имеющего отношение к технической поддержке собственных продуктов.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

По мнению производителя, замена штатного термоинтерфейса у процессоров Intel Core седьмого и девятого поколений не имеет смысла – обратите внимание, восьмое поколение, то самое Coffee Lake «первой волны», в этом контексте не упоминается. Скорее всего, это обусловлено формулировкой обращения клиента в службу технической поддержки. Удаление крышки теплораспределителя лишает процессор гарантии, как напоминает Intel. При использовании соответствующей уровню TDP охлаждающей системы проблем с перегревом процессоров возникать не должно.

Одновременно Intel даёт определение термину TDP – это средний уровень тепловыделения процессора при активности всех ядер, работающих на базовой частоте под определённой вычислительной нагрузкой. Как обещает Intel, интенсивность этой нагрузки достаточно высока. Данная запись на страницах сайта Intel появилась ещё в июне уходящего года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel coffee lake refresh термоинтерфейс
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Tesla занимает у китайских банков деньги, чтобы развивать в стране производство электромобилей
+
G.Skill предлагает комплекты памяти DDR4-3200 увеличенного объёма с задержками 14-18-18-38
+
Ryzen Threadripper 3960X установил рекорд wPrime 1024M на воздухе
5
Intel разъяснила, как относится к скальпированию процессоров
4
Oukitel WP5 – защищённый смартфон с АКБ на 8000 мАч за $99,99
+
Blackview BV9900 доступен для предзаказа по специальной цене
2
AMD перечислила пять причин запомнить её в этом году на русском языке
70
Apple интересуется сегментом телекоммуникационных спутников
+
Samsung начинает отбирать у TSMC клиентов за счёт более низких цен
5

Интересные материалы

Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2
15 декабря 2019 70
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 100
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Star Wars Jedi: Fallen Order
11 декабря 2019 22
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 49
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 67
«Core i5-9500F + GeForce GTX 1660» VS «Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590»: тесты в 1080р и 1440p
13 декабря 2019 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
53
Рассматриваем конфигурацию настольного компьютера Apple стоимостью в квартиру в Петербурге
33
Топ-5 смартфонов Huawei 2019 года, которые есть на AliExpress
4
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order
5
Успехи блогеров октябрь-ноябрь 2019
83
Прощаемся с Windows Phone и вспоминаем её вклад в мир смартфонов
11
Топ-10 смартфонов 2019 года до 150 евро на AliExpress
1
Приложение heavens-above для любителей астрономии поможет в изучении ночного неба и умеет отслеживать спутники и МКС
10
Обзор игровой периферии MSI: мышь Clutch GM30, клавиатура Vigor GK50 и гарнитура Immerse GH50
5

Сейчас обсуждают

Alexcess
18:19
Есть две мысли основанные на твоих словах "до этого у меня все процы были amd, есть с чем сравнивать. научен горьким опытом". 1.Ты тупой и сразу тебя жизнь ничему научить не может. 2. Ты балабол кото...
Раскрыты характеристики топовых AMD Ryzen 4000 Renoir на 8 ядер/16 потоков 4-го поколения с TDP 45 Вт
Am386dx-40
18:17
3950 под максимальной нагрузкой едет только на 3.3)))
AMD перечислила пять причин запомнить её в этом году на русском языке
Alexcess
18:16
Да, ты прав, у интел нагрев больше при одинаковых с АМД цифрах.
Раскрыты характеристики топовых AMD Ryzen 4000 Renoir на 8 ядер/16 потоков 4-го поколения с TDP 45 Вт
Appengamer
18:15
В России создан компактный сверхсекретный компьютер
SlideX
18:14
Да это не показатель, ведьмак3 вон в топ2 висит )) Конкретных цифр то не видно. Зато видно кто во что играет и рдр2 там далеко до топа:
Благодаря распродаже Red Dead Redemption 2 удалось возглавить «топ» продаж в Steam
Adam Smith
18:13
с поляками, как в принципе и вообще с европой были и будут войны. Связаны они с религией - католический мир против христианского. как только поляки захватили Литву и Беларусь сразу заставили население...
AMD перечислила пять причин запомнить её в этом году на русском языке
Bojack Horseman
18:13
Ясно, значит про Виндоуз 10.
Успехи блогеров октябрь-ноябрь 2019
Gastingson
18:13
Ты Резуна начитался или подобного высера? Во-первых СССр тогда еще не было, во-вторых каким образом "СССР напала на ПОльшу" в Вильнюсе, который был ранее занят военным путем польскими войсками? Затем...
AMD перечислила пять причин запомнить её в этом году на русском языке
Вова Кузнецов
18:13
Подскажу лайфхак: не брать процессоры штеуд.
Intel разъяснила, как относится к скальпированию процессоров
Mikhail Gorobets
18:11
Ты реально долбеб. Знаки препинания научись для начала расставлять и английский изучи раз у тебя с ним туго. Для тупых experimental(экспериментально). Например если ты захотел добавить аппаратную трас...
В Windows 10 нашли ошибку 20-летней давности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем