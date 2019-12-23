После анонса процессоров Intel Coffee Lake первого поколения процедура замены штатного термоинтерфейса обрела небывалую популярность, а целевая аудитория требовала использования припоя, и после выхода Coffee Lake Refresh она его получила под крышкой моделей, наделённых свободным множителем. Об этом компания Intel сочла нужным напомнить в разделе сайта, имеющего отношение к технической поддержке собственных продуктов.

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Источник изображения: Intel

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По мнению производителя, замена штатного термоинтерфейса у процессоров Intel Core седьмого и девятого поколений не имеет смысла – обратите внимание, восьмое поколение, то самое Coffee Lake «первой волны», в этом контексте не упоминается. Скорее всего, это обусловлено формулировкой обращения клиента в службу технической поддержки. Удаление крышки теплораспределителя лишает процессор гарантии, как напоминает Intel. При использовании соответствующей уровню TDP охлаждающей системы проблем с перегревом процессоров возникать не должно.

Одновременно Intel даёт определение термину TDP – это средний уровень тепловыделения процессора при активности всех ядер, работающих на базовой частоте под определённой вычислительной нагрузкой. Как обещает Intel, интенсивность этой нагрузки достаточно высока. Данная запись на страницах сайта Intel появилась ещё в июне уходящего года.