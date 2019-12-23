Oukitel WP5 – защищённый смартфон с АКБ на 8000 мАч за $99,99
Китайская компания Oukitel анонсировала модель начального уровня Oukitel WP5. Сегодня, 23 декабря, стартовала акция на Gearbest, в рамках которой новинку можно заказать по специальной цене $99,99. В обычный день стоимость смартфона составляет $119,99. Специальное предложение на устройство будет действовать до 5 января следующего года.
Oukitel WP5 заключён в защищённый корпус. Смартфон не боится пыли, воды и падений с высоты до 1,5 метра. На углах корпуса находятся вставки из плотной резины, которые берут на себя удар во время падений. Они немного выступают над плоскостью лицевой панели, что обеспечивает дополнительную защиту стекла. Сам же корпус девайса имеет защиту в соответствии с нормами стандарта IP68. Кроме всего прочего, Oukitel WP5 продолжает работать как при температуре -55 градусов, так и при +70 градусов.
Дисплей новинки имеет диагональ 5,5 дюйма и разрешение HD+. Соотношение сторон матрицы – 2 к 1. Защищает её стекло Corning Gorilla Glass. Над экраном помимо сенсоров и динамика установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера. На её базе реализована поддержка технологии распознавания пользователя по лицу – Face Unlock.
Разблокировать смартфон можно и с помощью биометрического сканера, который обосновался на тыльной панели Oukitel WP5. Там же расположилась тройная основная камера с разрешением 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Одна из фишек умного телефона – аккумуляторная батарея ёмкостью 8000 мАч. В режиме ожидания время автономной работы составляет 615 часов. Разговаривать и слушать музыку можно 42 часа и 43 часа соответственно, а в режиме просмотра видео онлайн время работы без подзарядки составит 12 часов.
Сердцем Oukitel WP5 выступает скромный мобильный процессор MediaTek MT6761, однокристальная система поддерживает работу в сетях 4G и дополнена 3 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя в смартфоне равна 32 ГБ. Ещё раз напомним, что начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 5 января 2020 года защищённый телефон можно купить на Gearbest лишь за $99,99.
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