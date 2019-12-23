AMD перечислила пять причин запомнить её в этом году на русском языке
Компания AMD несколько задержалась с публикацией баннера о главных достижениях 2019 года с русскоязычными тезисами, но к этой неделе частично исправила это упущение. Частично – по той простой причине, что заголовок баннера был написан на польском языке, а сами «пять причин» – на русском.
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рекламаК главным достижениям 2019 года, напомним, AMD относит выпуск 7-нм процессоров Ryzen 3000, графических решений на основе 7-нм техпроцесса, а также серверных 7-нм процессоров EPYC. Две оставшиеся причины используют более размытую формулировку: «суперкомпьютеры на базе технологий AMD» и «AMD повсюду». Интересно, что использование игровыми приставками нового поколения своих компонентов AMD отнесла к заслугам 2019 года, хотя сами консоли Sony и Microsoft появятся только к концу следующего года.
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