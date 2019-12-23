То и дело нам приходится слышать о возможности выпуска графических процессоров AMD и NVIDIA на мощностях корейской компании Samsung. По крайней мере, 8-нм процессоры Orin компания NVIDIA закажет в производство именно корейскому подрядчику. Кроме того, корпорация Intel недавно официально признала Samsung своим производственным партнёром, хотя и не стала вдаваться в подробности. В появлении спроса на контрактные услуги Samsung нет ничего удивительного, поскольку компания остаётся в числе передовиков по освоению самых прогрессивных литографических технологий.

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Тайваньское издание DigiTimes утверждает, что Samsung начинает переманивать клиентов у TSMC, предлагая более выгодные расценки на свои услуги. Это вполне ожидаемо, поскольку TSMC остаётся лидером рынка, и стимулировать конкуренцию проще всего фактором цены.

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Источник изображения: TSMC

Стоит отметить, что пока возможности Samsung в сфере контрактного производства не так велики, и основную часть своих мощностей она задействует для собственных нужд. Впрочем, каждый новый техпроцесс оборачивается всё большими расходами, и чтобы их оправдать, разумно привлекать сторонних клиентов. Не исключено, что Samsung руководствуется именно такой логикой при определении стратегии.