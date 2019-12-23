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Другое

Характеристики AMD Radeon RX 5600 XT: новые гипотезы

1
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К активному обсуждению возможных технических характеристик видеокарт серии Radeon RX 5600 XT подключился ресурс VideoCardz, поскольку это является его профильной деятельностью. Во-первых, видеокарте приписывается пропускная способность памяти 12 Гбит/с. Во-вторых, видеокарта будет основана на специально подготовленном графическом процессоре – не исключено, что производной форме Navi 10. Аналогичный видеочип может быть использован в другом продукте. Источник сообщает, что по размерам кристалла графического процессора можно будет судить о многом.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Наконец, первоисточник призывает не ассоциировать 6 Гбайт памяти типа GDDR6 с 192-разрядной шиной. Radeon RX 5600 XT вполне может получить 128-разрядную шину. Правда, данная версия пока остаётся в меньшинстве.

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amd navi gddr6 radeon rx 5600 xt
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Сейчас обсуждают

Алексей Касарин
07:30
Та не. 1080 примерно равна в играх 5700 (той, что без XT), тогда как 5700 xt равна 1080 ti. Было бы странно, если бы 5600 xt была бы равна 5700... Думаю, будет уровень производительности 1070. Что тож...
Первые тесты видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT – быстрее GTX 1660 Ti и паритет с GTX 1080
v3r3r
07:22
Плюсую. Карты АМД - это ужас по потреблению. Чего стоила только моя недавняя rx570Nitro+, которая в ПРОСТОЕ жрала 32Ватта.
Первые тесты видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT – быстрее GTX 1660 Ti и паритет с GTX 1080
Kopcheniy
07:21
Да, тем более, что чип относительно небольшой
Видеокарта Radeon RX 5600 ХТ получит 192-битную шину и урезанный флагманский чип Navi 10
Solbon Tsydypov
07:21
Вот же 1080 отыквилась, раньше практически стояла на вершине игровой производительности, уступая только своей старшей сестре в лице 1080ти, а сейчас до этой вершины вплотную подобралась вега 56, или п...
Первые тесты видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT – быстрее GTX 1660 Ti и паритет с GTX 1080
Kopcheniy
07:20
Через год он даже быстрее будет, не спорю. Но сейчас усредненно все-таки чуть слабее, на Techpowerup провели тестирование с новыми драйверами - отставание сократилось до 5% в среднем. Что, впрочем, мо...
Видеокарта Radeon RX 5600 ХТ получит 192-битную шину и урезанный флагманский чип Navi 10
Kopcheniy
07:18
А еще лучше поискать более-менее нормальную 1070 за 12-14 тысяч и не париться
Видеокарта Radeon RX 5600 ХТ получит 192-битную шину и урезанный флагманский чип Navi 10
Kopcheniy
07:16
Ну я бы не сказал насчет 10, но последние год-полтора точно
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p (страница 2)
sahaprof
07:16
Ух, мой 2700 еще не отыквился!🤣
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p (страница 2)
Kopcheniy
07:15
И то с косяками получается, настолько заврался, что даже не замечает
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p (страница 2)
Kopcheniy
07:14
Ну после того, как его забомбили насчет того, что он типа разгоняет неразгоняемые процы, он просто убрал пометку "ОС" у таких процессоров. А убрать строку целиком ума не хватило
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p (страница 2)
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