Характеристики AMD Radeon RX 5600 XT: новые гипотезы
К активному обсуждению возможных технических характеристик видеокарт серии Radeon RX 5600 XT подключился ресурс VideoCardz, поскольку это является его профильной деятельностью. Во-первых, видеокарте приписывается пропускная способность памяти 12 Гбит/с. Во-вторых, видеокарта будет основана на специально подготовленном графическом процессоре – не исключено, что производной форме Navi 10. Аналогичный видеочип может быть использован в другом продукте. Источник сообщает, что по размерам кристалла графического процессора можно будет судить о многом.
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рекламаНаконец, первоисточник призывает не ассоциировать 6 Гбайт памяти типа GDDR6 с 192-разрядной шиной. Radeon RX 5600 XT вполне может получить 128-разрядную шину. Правда, данная версия пока остаётся в меньшинстве.
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