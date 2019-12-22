Весьма неожиданно для выходного дня, старший вице-президент Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) на страницах Twitter отвлёкся от воспоминаний о недавней командировки, в ходе которой встречался с разработчиками дискретного графического решения DG1. Сразу три достаточно содержательных для этой социальной сети записи получили отношение к рассуждениям об эволюции рынка ПК. В 2008 году, по словам Кодури, настольные графические решения впервые перешагнули порог производительности в один терафлопс, но в ближайшие годы численность парка компьютеров с уровнем быстродействия в несколько терафлопс будет измеряться миллиардом экземпляров.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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К 2022 году, по его словам, актуальный компьютерный парк достигнет «состояния сбывшейся мечты» для разработчиков программного обеспечения, поскольку нужно будет меньше задумываться о минимальных аппаратных требованиях. Технически, как поясняет Кодури, этот рубеж мог быть пройден чуть раньше, но рынку ПК помешал в развитии бум смартфонов. Повышению производительности ПК какое-то время уделялось минимальное внимание. По всей видимости, Кодури считает, что эти времена уже миновали.