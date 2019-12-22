Страсть Раджи Кодури (Raja Koduri) к мороженому настолько сильна, что он даже выбирает условные обозначения для будущих графических решений Intel, ориентируясь на кондитерские традиции разных стран. Ускоритель Ponte Vecchio получил своё обозначение с таким прицелом, чтобы Кодури мог отправиться в Италию на презентацию и отведать местных десертов, используя служебное положение. Старший вице-президент Intel уже намекал, что разработкой как минимум двух дискретных графических процессоров семейства Xe занимаются специалисты в Индии, и один из них найдёт применение в серверном сегменте.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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