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Разработкой дискретной графики Intel DG1 занимается калифорнийская команда

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Страсть Раджи Кодури (Raja Koduri) к мороженому настолько сильна, что он даже выбирает условные обозначения для будущих графических решений Intel, ориентируясь на кондитерские традиции разных стран. Ускоритель Ponte Vecchio получил своё обозначение с таким прицелом, чтобы Кодури мог отправиться в Италию на презентацию и отведать местных десертов, используя служебное положение. Старший вице-президент Intel уже намекал, что разработкой как минимум двух дискретных графических процессоров семейства Xe занимаются специалисты в Индии, и один из них найдёт применение в серверном сегменте.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Теперь на своей странице в Twitter Раджа Кодури сообщает, что навестил команду разработчиков дискретного графического решения DG1 в калифорнийском подразделении Intel. Коллективное поедание мороженого было приурочено к выполнению плана и формированию благоприятных ожиданий от 2020 года. Напомним, что первая фаза анонса DG1 может быть намечена на январь наступающего года.

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