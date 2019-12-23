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Blackview BV9900 доступен для предзаказа по специальной цене

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Компания Blackview недавно анонсировала умный телефон BV9900, который сегодня стал доступен для предварительного заказа. Первые 200 покупателей смогут сэкономить 200 долларов и купить новинку за 300 долларов. Если вы не успеете приобрести Blackview BV9900 по специальной цене, не стоит переживать. 23 и 24 декабря смартфон можно будет купить за 330 долларов.



Новинка китайской компании является первым в мире защищённым смартфоном, оборудованным 48-мегапиксельным датчиком изображения от Sony. Помимо него в состав основной камеры входят ещё три модуля.

Blackview BV9900 получил относительно мощное аппаратное обеспечение. Сердцем смартфона выступает мобильный процессор Helio P90. Чипсет выполнен по 12-нанометровой технологии. Однокристальная система MediaTek дополнена 8 ГБ оперативной памяти. Под нужды пользователя предусмотрен встроенный накопитель на 256 ГБ.



Комплект поставки помимо самого Blackview BV9900 включает кабель для синхронизации с персональным компьютером и подзарядки, а также адаптер питания, наушники, защитную плёнку и документацию.

В программном обеспечении AnTuTu результат смартфона составляет 222 120 «попугаев». На практике производительность устройства будет достаточной для решения основных задач и запуска игр.

Blackview BV9900 обзавёлся датчиком измерения частоты сердечных сокращений и барометром. Кроме того, смартфон может определять влажность воздуха благодаря интегрированному гигрометру. Защищённый корпус новинки позволяет ей сохранять работоспособность при температуре -30 градусов.



Вместе со смартфоном китайская компания анонсировала умные часы Blackview BV-SW02. Носимый гаджет предлагается со скидкой 50% – за 40 долларов.

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