Активно теснить Intel компания AMD продолжит до конца 2021 года
Не берёмся судить, насколько внимательно аналитики Wedbush Securities вчера прислушивались к откровениям Чарли Демерджяна (Charlie Demerjian) о плачевном состоянии дел корпорации Intel с освоением 10-нм технологии, но свой новый прогноз по динамике курса акций AMD они строили именно на предположении о способности последней увеличивать свою долю рынка до конца 2021 года включительно.
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рекламаАналитики отмечают, что наличие проблем у Intel является одним из условий дальнейшего укрепления позиций AMD, пусть и не определяющим. По прогнозу экспертов, курс акций компании имеет шансы укрепиться до $51,5 за штуку. Превосходство продуктов AMD позволит компании, как считает автор прогноза, назначать на них цены, обеспечивающие уверенный рост прибыли.
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