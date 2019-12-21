Возможно, лучшие времена для ресурса The Inquirer давно прошли, но выходцы из команды авторов продолжают будоражить информационное поле своими откровениями. Правда, в случае с основателем сайта Fudzilla не каждый озвученный им слух находит официальное подтверждение. Например, заявление о возможности привлечения Samsung для производства графических процессоров AMD для видеокарт Radeon RX 5500 XT было опровергнуто представителями компании со страниц сайта Tom’s Hardware Guide.

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Источник изображения: AMD

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Представители AMD поясняют, что графические процессоры для видеокарт серии Radeon RX 5500 продолжают выпускаться по той же версии 7-нм технологии TSMC, что и графические процессоры для видеокарт серии Radeon RX 5700 и центральные процессоры Ryzen 3000. По крайней мере, недавнее заявление основателя NVIDIA о незначительной роли Samsung в планах по выпуску будущих графических процессоров марки не оставляет ощущения, что о корейском подрядчике позабыли абсолютно все. В сегменте дискретной графики Samsung пока не играет решающей роли, но и игнорировать технологические возможности компании полностью тоже не следует.