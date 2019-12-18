Круг контрактных производителей полупроводниковых изделий постепенно сужается, и даже корпорация Intel уже не скрывает, что пользуется услугами компании Samsung. В истории NVIDIA корейский подрядчик тоже оставил свой след. Наконец, сайт Fudzilla со ссылкой на собственные источники теперь добавляет, что выпуском графических процессоров Navi 14 для видеокарт AMD Radeon RX 5500 XT может заниматься Samsung.

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Источник изображения: AMD

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Привлечения TSMC к аналогичным заказам данный факт совершенно не отменяет, поэтому пока нет оснований утверждать, что Navi 14 выпускается исключительно силами Samsung. Обратиться к корейскому партнёру AMD могли заставить очереди за 7-нм заказами TSMC, которые имеют тенденцию к увеличению. Следует отметить, что у Samsung не так много производственных мощностей, выделенных под обслуживание сторонних клиентов, хотя 7-нм продукты для собственных нужд она давно выпускает. Вряд ли можно рассчитывать на масштабную миграцию 7-нм продуктов AMD на конвейер Samsung, но «на подхвате» она может выступать без проблем.