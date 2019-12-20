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Процессор AMD Athlon 3000G разогнался до 5.0 ГГц

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Представленный не так давно 14-нм процессор Athlon 3000G сочетал наличие двух ядер и свободный множитель с достаточно привлекательной ценой не более $49, а потому должен был обратить на себя внимание сторонников разгона с использованием воздушного охлаждения, но это не отменяет интереса к нему со стороны мастеров экстремального разгона. Австралийский энтузиаст Bilko данный процессор при помощи жидкого азота заставил работать на частоте 5.0 ГГц.

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Источник изображения: Bilko, HWBot

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На момент публикации новости это лучший результат для данной модели, хотя и статистика довольно скудна. Автор эксперимента использовал материнскую плату AORUS X470 Gaming 7 WiFi на базе набора логики AMD X470. На указанной частоте процессор сохранил активность обоих ядер и четырёх потоков. Бельгийскому сопернику удалось пройти часть тестов на частоте около 4.7 ГГц, но он использовал для охлаждения процессора систему фазового перехода каскадного типа.

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