Процессор AMD Athlon 3000G разогнался до 5.0 ГГц
Представленный не так давно 14-нм процессор Athlon 3000G сочетал наличие двух ядер и свободный множитель с достаточно привлекательной ценой не более $49, а потому должен был обратить на себя внимание сторонников разгона с использованием воздушного охлаждения, но это не отменяет интереса к нему со стороны мастеров экстремального разгона. Австралийский энтузиаст Bilko данный процессор при помощи жидкого азота заставил работать на частоте 5.0 ГГц.
реклама
рекламаНа момент публикации новости это лучший результат для данной модели, хотя и статистика довольно скудна. Автор эксперимента использовал материнскую плату AORUS X470 Gaming 7 WiFi на базе набора логики AMD X470. На указанной частоте процессор сохранил активность обоих ядер и четырёх потоков. Бельгийскому сопернику удалось пройти часть тестов на частоте около 4.7 ГГц, но он использовал для охлаждения процессора систему фазового перехода каскадного типа.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила