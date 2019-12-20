В это голодное предпраздничное время настоящим рогом информационного изобилия стали комментарии на страницах Reddit Чарли Демерджяна (Charlie Demerjian), основателя сайта SemiAccurate, традиционно концентрирующего в своей замкнутой экосистеме свежие слухи о положении дел в полупроводниковой отрасли. Рассказывая о том, почему Intel обречена на крах в процессорном сегменте, Чарли не забыл о планах компании по возвращению в сегмент дискретной графики.

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Источник изображения: Intel

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Он пояснил, что на январской выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания Intel сделает громкое заявление, связанное с дискретной графикой. Как уже признавался глава компании, в лабораториях Intel испытываются образцы первых 10-нм графических процессоров с условным обозначением DG1. Судя по базе данных ЕЭК, они даже готовы проникнуть на территорию России и прочих стран ЕАЭС. Однако Чарли утверждает, что DG1 будет своеобразной «пробой пера» Intel в современном сегменте дискретной графики, и тем же любителям игр с появлением этого продукта особых надежд лучше не связывать.

По данным других источников, DG1 не так уж далеко уйдёт по быстродействию от интегрированных графических решений. Сам Чарли считает, что текущее поколение 10-нм технологии Intel лучше подходит для производства графических, а не центральных процессоров. Есть, тем не менее, одна проблема – кристаллы графических процессоров получаются достаточно крупными, а это ухудшает экономические показатели производства, которые и без того далеки от желаемых.