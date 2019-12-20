Представители Intel уже признавались, что увеличение площади кристалла 14-нм процессоров по мере появления моделей с большим количеством ядер стало одной из причин дефицита производственных мощностей. Основатель сайта SemiAccurate привык распространять новости, получая деньги за них непосредственно от преданных подписчиков, но представителям Susquehanna удалось со страниц Reddit некоторую часть этой информации «раздать бедным».

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Источник изображения: AMD

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Как поясняет Чарли, ещё не так давно Intel получала 60% своей выручки в процессорном сегменте за счёт продажи кристаллов с площадью не более 80-90 кв.мм. Получившая преимущество с переходом на 12-нм и 7-нм технологию AMD начала увеличивать количество ядер в процессорах, Intel пришлось следовать её примеру, и теперь основную часть продаж формируют процессоры последней марки, обладающие площадью кристалла около 125 кв.мм. Закономерно, что более крупных кристаллов Intel может выпускать меньше, поэтому компании и не хватает имеющихся производственных мощностей.

Изначально, как утверждает источник, Intel готова была довольствоваться четырьмя ядрами на процессор в рамках 14-нм технологии. Теперь ей приходится задумываться, как втиснуть на кристалл до десяти ядер, если говорить о настольном сегменте. Всё усугубляется тем, что по мере роста площади кристалла повышается уровень брака. Проблему мог бы решить переход на 10-нм технологию, но с ней пока не всё идёт гладко.