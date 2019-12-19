Вчерашнюю попытку австрийского соперника закрепиться на вершине модельного рейтинга GeForce 7900 GS в 3DMark06 российский энтузиаст 12 не оставил без ответа, предложив к утру более весомый результат, соответствующий 9764 баллам. Примечательно, что наш соотечественник использовал более старый процессор Core i7-4770K поколения Haswell, тогда как австриец располагал вполне современным Core i9-9900K. Очевидно, мы имеем дело с заранее сохранённым результатом, который был предъявлен Владимиром в решающий момент.

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Источник изображения: 12, HWBot

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Видеокарта GeForce 7900 GS была модифицирована на уровне подсистемы питания при помощи специальной дочерней платы Asus E-Power. Графический процессор охлаждался системой фазового перехода каскадного типа, частоты видеокарты удалось поднять до 1000/2000 МГц. Центральный процессор при аналогичном способе охлаждения разогнался до 5.8 ГГц.

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Источник изображения: 12, HWBot

Для сравнения, австрийский соперник использовал для разгона видеокарты жидкий азот, частоты удалось поднять до 970/1800 МГц, а центральный процессор Core i9-9900K вообще охлаждался «ледяной водой» на частоте 5.3 ГГц.