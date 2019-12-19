Intel X299 и поддержка модулей памяти RDIMM: иногда она возвращается
Не перевелись ещё старожилы нашей конференции, которые помнят об утраченной способности материнских плат на основе Intel X299 поддерживать регистровые модули памяти, поэтому фокус с модулями LRDIMM совокупным объёмом 1 терабайт в исполнении «придворного» оверклокера ASRock их не впечатлил.
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рекламаЗато многим будет приятно узнать, что ASRock сделала жест доброй воли, предложив для платы X299 Taichi CLX поддержку модулей памяти RDIMM всем желающим через обновление BIOS, доступное на официальном сайте производителя. Указанная функция реализована для процессоров семейства Skylake-X, а вот ECC при этом не поддерживается.
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