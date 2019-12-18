Пока складывается такое ощущение, что выхода смартфонов с поддержкой сетей 5G ждут многие желающие обогатиться на очередной волне «технического перевооружения». Производители базовых станций будут зарабатывать на экспансии сетей нового поколения, контрактные производители – на возросшем удельном содержании полупроводниковых изделий в смартфонах, производители памяти – на возросших объёмах и переходе на использование LPDDR5. Сами разработчики процессоров для смартфонов, работающих в сетях 5G, тоже не будут стесняться при формировании цен на свои изделия.

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Источник изображения: MediaTek

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