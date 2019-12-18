Вообще, готовность AMD предложить в январе следующего года ещё одну видеокарту с архитектурой RDNA (Navi) уже подтверждалась несколькими источниками, среди которых был и популярный сайт VideoCardz. Однако всегда приятно обрести дополнительную уверенность в неизбежности анонса новой видеокарты через собственные каналы, проложенные в окрестностях партнёров AMD.

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Источник изображения: AMD

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Проще говоря, нам удалось дополнительно подтвердить намерения AMD представить Radeon RX 5600 XT. Технические характеристики пока не обсуждаются, хотя это неоднократно было сделано ранее другими источниками. Видеокарта может существовать в версии с 8 Гбайт или 6 Гбайт памяти типа GDDR6. Понятно, что по своему статусу она расположится между Radeon RX 5500 XT и Radeon RX 5700. Важнее всего, что в январе новинку уже можно будет купить, поскольку для китайского рынка это определяющее целесообразность всего анонса качество. Местные потребители будут праздновать Новый год по лунному календарю в конце января, и Radeon RX 5600 XT для кого-то может стать неплохим подарком.