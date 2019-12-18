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Охлаждение AMD Ryzen Threadripper 3960X без крышки: есть прямой контакт!

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Цель подобных модификаций – устранение лишнего звена в цепи передачи тепловой энергии, поэтому энтузиасты будут стремиться удалять крышки с большинства процессоров, рассчитывая на улучшение разгонного потенциала или улучшение температурного режима. Известный немецкий оверклокер Der8auer предпринял попытку «скальпировать» новенький AMD Ryzen Threadripper 3960X, который приобрёл за собственный счёт.

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Источник изображения: YouTube, Der8auer

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Первым делом, при помощи лезвия автор видео подрезал герметик по периметру крышки. Припой под крышкой процессора был размягчён после пребывания Ryzen Threadripper 3960X в духовке на протяжении двадцати минут при температуре более 160 градусов Цельсия. Дожидаться появления «характерной золотистой корочки» Роман не стал, и сразу после извлечения процессора из духовки сдвинул крышку при помощи специального приспособления, изготовленного самостоятельно ещё на этапе экспериментов с процессорами EPYC.

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Источник изображения: YouTube, Der8auer

Под крышкой обнаружились пять кристаллов, как и полагается: более крупный в середине изготавливается по 14-нм технологии, он содержит логику ввода-вывода и контроллеры памяти, а четыре 7-нм кристалла вокруг него содержат вычислительные ядра. Удалив штатный термоинтерфейс, Der8auer попросил свою ассистентку нанести так называемый «жидкий металл».

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Источник видео: YouTube, Der8auer

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Поскольку целью эксперимента было обеспечить контакт подошвы водоблока с голыми кристаллами процессора Ryzen Threadripper 3960X, рамку процессорного разъёма пришлось в буквальном смысле «подпиливать». По итогам эксперимента добиться удовлетворительного усилия прижима водоблока к процессору не удалось. Температурный режим при разгоне процессора до 4.3 ГГц с сохранением активности всех 24 ядер особо не изменился. Роман надеется, что дальнейшие модификации по механической части позволят улучшить ситуацию, но это уже сюжет для следующего видеоролика.

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Теги

amd охлаждение процессора водоблок термоинтерфейсы ryzen threadripper 3960x
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